Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 488,15 USD ab.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 488,15 USD. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 481,43 USD. Bei 488,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 910.856 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 523,57 USD. Mit einem Zuwachs von 7,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 193,72 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 60,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,29 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 40.111,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Positionen zurechtgestutzt: In diese US-Aktien investierte Zurich Insurance im 4. Quartal 2023

Finanzanalyst Gary Shilling warnt vor Einbruch am Aktienmarkt und Rezession