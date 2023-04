Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 216,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 12.315 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 224,30 USD markierte der Titel am 05.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 145,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 32.165,00 USD, gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,47 Prozent präsentiert.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.04.2024 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 10,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

