Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Um 09:20 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 198,28 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 197,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 198,52 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.672 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2022 auf bis zu 211,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,16 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 122,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 226,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 32.165,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.671,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Royal Bank of Canada: Diese Aktien profitieren vom Megatrend künstliche Intelligenz

Trendthemen KI und Metaverse: Welche Technologie hat in Zukunft die Nase vorn?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Meta