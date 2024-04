Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 495,85 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 495,85 USD nach. Bei 492,00 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 501,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.124.072 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 531,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 6,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 207,14 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 58,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 509,63 USD angegeben.

Am 01.02.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.111,00 USD umgesetzt, gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 23.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,13 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

