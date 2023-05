Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagmittag nordwärts

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 12:01 Uhr 0,4 Prozent. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 24.133 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 247,09 USD. Dieser Kurs wurde am 18.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,30 Prozent niedriger. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 269,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,64 Prozent gesteigert.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 17,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

