Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 314,61 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 314,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.034 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 316,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,51 Prozent. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 72,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,75 USD an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.645,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vorlegen. Am 24.07.2024 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,06 USD je Aktie.

