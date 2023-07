Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 314,20 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 314,20 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 314,46 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 312,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.633.285 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Abschläge von 71,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 300,75 USD.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.645,00 USD im Vergleich zu 27.908,00 USD im Vorjahresquartal.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 12,06 USD je Aktie aus.

