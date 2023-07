Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 278,05 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 278,05 EUR. Bei 278,90 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 277,15 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,05 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.730 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,80 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 290,75 USD.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.645,00 USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

