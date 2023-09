Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 303,10 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.183 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 70,94 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,47 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

ByteDance-Aktie: TikTok zu Millionenstrafe verdonnert

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) verdient

Goldman Sachs optimistisch für KI-Aktien: Die Bewertungen seien "hoch, aber nicht übertrieben"