Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 316,70 USD.

Mit einem Kurs von 316,70 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.959 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 330,54 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 4,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,19 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 337,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.999,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 28.822,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,58 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

