Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 320,07 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,0 Prozent auf 320,07 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 321,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 320,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.828.748 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 330,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 337,75 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.999,00 USD im Vergleich zu 28.822,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 25.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

