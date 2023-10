Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 300,40 EUR abwärts.

Um 09:21 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 300,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 299,65 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 299,65 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 962 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 312,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 337,75 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

