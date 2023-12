Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 344,04 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:01 Uhr 0,2 Prozent auf 344,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.346 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (347,56 USD) erklomm das Papier am 18.12.2023. Mit einem Zuwachs von 1,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2022 bei 112,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 67,31 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

