Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 315,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 315,40 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 315,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 313,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 314,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.896 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2023 bei 318,10 EUR. 0,86 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,42 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.714,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,36 USD fest.

