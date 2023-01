Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Freitagmittag fester

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 126,34 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 126,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 125,88 EUR. Bisher wurden heute 6.127 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 294,35 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,27 EUR). Mit Abgaben von 41,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 173,78 USD aus.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.010,00 USD umgesetzt worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2022 wird am 01.02.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,07 USD je Aktie aus.

