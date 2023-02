Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 165,00 EUR zu. Bei 165,16 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 164,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 956 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 216,00 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 23,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 84,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,22 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.671,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.165,00 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

