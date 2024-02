Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 467,30 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 467,30 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.012 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,62 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 4,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,67 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 480,88 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.111,00 USD im Vergleich zu 32.165,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

