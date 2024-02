Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 473,20 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr bei 473,20 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 476,18 USD zu. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 469,00 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 469,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.027.801 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.111,00 USD – ein Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Adobe, Alphabet, Amazon, Meta,& Co.: Abkommen gegen Wahlmanipulationen durch KI geschlossen

Meta zahlt erstmals Dividende: Warum das für Mark Zuckerberg trotz immenser Steuerabgaben ein großer Gewinn ist

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren verdient