Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag im Minus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 437,75 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 437,75 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 436,10 EUR aus. Mit einem Wert von 438,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.990 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,44 EUR. Dieser Wert wurde am 28.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 480,88 USD.

Am 01.02.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 5,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 40.111,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 19,90 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

