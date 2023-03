Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Montagmittag

Um 12:03 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 196,56 USD. Zuletzt wechselten 57.905 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,86 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,01 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 123,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 217,22 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

