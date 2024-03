Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 496,76 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 496,76 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 501,20 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 499,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 519.548 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD an. Gewinne von 5,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 197,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 60,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,29 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 40.111,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.165,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,06 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

AMD-Aktie vor Durchbruch: Analyst empfiehlt "Mini-NVIDIA" zum Kauf

Via Threads: Zuckerberg schießt gegen Apples Vision Pro

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen