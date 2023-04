Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:21 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 195,20 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 193,50 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 195,98 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.663 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 211,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 118,96 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 226,67 USD.

Am 01.02.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.671,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 10,05 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

