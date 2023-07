Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 312,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 1,3 Prozent auf 312,00 USD. Bisher wurden heute 17.294 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,77 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

