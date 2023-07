Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 312,38 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 312,38 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 312,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 313,50 USD. Zuletzt wechselten 3.055.962 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 318,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 254,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 300,75 USD.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.645,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 12,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

