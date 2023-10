Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Freitagmittag ausgebremst

20.10.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 312,00 USD.

Die Aktie verlor um 12:01 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 312,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.419 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt. Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 330,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 5,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 71,77 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 337,75 USD. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.822,00 USD in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024. Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie NASDAQ-Wert Meta-Aktie im Minus: EU-Kommission schickt Fragen an Meta zu Fakenews ChatGPT-Erfinder OpenAI will bei bei Aktienverkauf offenbar Milliardenbewertung anstreben Elon Musk dementiert Bericht über Rückzug von X aus Europa

