Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 312,46 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,1 Prozent auf 312,46 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 312,05 USD. Mit einem Wert von 314,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.246.079 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 330,54 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 5,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 71,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 337,75 USD.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 30.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Wert Meta-Aktie im Minus: EU-Kommission schickt Fragen an Meta zu Fakenews

ChatGPT-Erfinder OpenAI will bei bei Aktienverkauf offenbar Milliardenbewertung anstreben

Elon Musk dementiert Bericht über Rückzug von X aus Europa