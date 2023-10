Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 293,95 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 293,95 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 293,05 EUR. Bei 293,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.557 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2023 auf bis zu 312,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 69,67 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,75 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.999,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 28.822,00 USD eingefahren.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

