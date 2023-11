Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Mittag

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 336,00 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 336,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 22.802 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 16.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 338,39 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,71 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,76 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Bei Exxon und Tesla zugegriffen: So hat Zurich Insurance im 3. Quartal 2023 investiert

Krypto-Autor Panos Mekras: Ripple und Avalanche bieten größeres Potenzial als Tech-Aktien Apple, Amazon und Netflix

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr eingefahren