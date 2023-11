Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 341,09 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 341,09 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 341,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 334,75 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.844.774 Aktien.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,32 USD am 23.11.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 68,24 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

