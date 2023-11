Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 305,85 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 305,85 EUR abwärts. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 304,65 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 305,10 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.040 Stück gehandelt.

Am 15.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 104,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2022). Abschläge von 65,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Bei Exxon und Tesla zugegriffen: So hat Zurich Insurance im 3. Quartal 2023 investiert

Krypto-Autor Panos Mekras: Ripple und Avalanche bieten größeres Potenzial als Tech-Aktien Apple, Amazon und Netflix

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr eingefahren