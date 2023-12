Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 348,85 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 348,85 USD ab. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 21.079 Aktien.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 353,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 1,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2022 (112,47 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,76 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.714,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

