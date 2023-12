Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 320,25 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 320,25 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 322,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 319,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 5.202 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 322,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 105,92 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 66,93 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus

Handel in New York: S&P 500 mittags freundlich