Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Nachmittag ausgebremst

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 04:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 163,78 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 162,64 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,02 EUR. Zuletzt wechselten 19.597 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 216,00 EUR. 24,18 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,22 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 32.165,00 USD gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

