Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 470,02 USD.

Um 12:00 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 470,02 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 8.483 Stück.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,96 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 167,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.165,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 19,90 USD im Jahr 2024 aus.

