Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 465,94 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 465,94 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 461,79 USD ein. Bei 466,53 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.902.782 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 488,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 25.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.111,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32.165,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 19,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

