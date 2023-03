Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 198,77 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 203,52 USD zu. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 203,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 12.601.927 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,86 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 16,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 125,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Aktie aus.

