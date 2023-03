Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 202,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 24.603 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 236,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 14,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 129,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.671,00 USD gelegen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,93 USD je Aktie belaufen.

