Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 508,95 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 508,95 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 515,00 USD. Bei 515,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 805.447 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 2,79 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 197,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 61,12 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,29 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.111,00 USD umgesetzt, gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 20,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

AMD-Aktie vor Durchbruch: Analyst empfiehlt "Mini-NVIDIA" zum Kauf

Via Threads: Zuckerberg schießt gegen Apples Vision Pro

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen