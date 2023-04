Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Nachmittag ab

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 210,10 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 209,76 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 210,00 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.885.010 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 224,30 USD. Mit einem Zuwachs von 6,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 138,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 32.165,00 USD gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 24.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 10,05 USD im Jahr 2023 aus.

