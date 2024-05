Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 467,95 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 467,95 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 465,18 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 467,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 511.681 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (531,44 USD) erklomm das Papier am 09.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,57 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 245,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 47,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 515,88 USD an.

Am 24.04.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,22 USD fest.

