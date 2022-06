Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie legte um 21.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 157,76 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 158,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 157,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.521 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 51,43 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 152,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 283,38 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,98 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

