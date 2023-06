Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 281,37 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 280,16 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 283,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.862.761 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,85 USD. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,30 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 271,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.908,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

