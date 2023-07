Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 302,52 USD.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,68 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 243,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 300,75 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.645,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.908,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 12,07 USD im Jahr 2023 aus.

