Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 301,38 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 300,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 304,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 4.546.671 Stück.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 318,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 5,43 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 300,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent auf 28.645,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,07 USD je Aktie belaufen.

