Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 271,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 271,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 270,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 271,00 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.321 Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 5,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 204,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.645,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 12,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Apple-Aktie verliert an der NASDAQ: Apple kritisiert neue britische Pläne für Online-Überwachung

NASDAQ-Wert Meta-Aktie unter Druck: Großflächige Störung bei WhatsApp nach kurzer Zeit behoben

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison