Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 284,61 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 284,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 18.686 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Gewinne von 14,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 69,05 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,38 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

