Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 287,29 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 287,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 287,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 283,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.844.036 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,54 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 69,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,38 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

