Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 259,00 EUR abwärts.

Um 09:22 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 259,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 258,25 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,30 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.350 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 297,60 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Mit Abgaben von 65,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 325,88 USD an.

Am 27.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,38 USD je Aktie aus.

