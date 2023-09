Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 296,06 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 296,06 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.980 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Mit einem Zuwachs von 10,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 236,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,47 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

