Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 280,50 EUR ab.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 280,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 279,05 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 280,05 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.589 Aktien.

Am 27.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 297,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 214,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,47 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

